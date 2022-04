Florin Cițu s-a dus neinvitat la ședința convocata de premierul Nicolae Ciuca cu liderii PNL, la care trebuia sa se discute inlocuirea lui Cițu de la șefia Senatului. Astfel, șefii PNL au fost nevoiți sa amane o astfel de decizie. Florin Cițu a și criticat Guvernul Ciuca, marți, spunand ca viitoarele masuri economice ar include […] The post Florin Cițu s-a dus la ședința in care se discuta debarcarea lui de la șefia Senatului. Marcel Ciolacu: „Eu sper sa iși revina” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .