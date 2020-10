Stiri pe aceeasi tema

- „Citu vrea sa mareasca TVA si nu stie ce sa mai inventeze ca sa nu prezinte romanilor bugetul pe 2021 pentru ca atunci secretul lui ar sari in aer! Faptul ca minte, jigneste si se ascunde dupa scuze penibile arata disperarea sa. Romanii au o alegere clara: intre PSD, care a propus transparent scaderea…

- ”PNL va prezenta o viziune asupra bugetului si de anul viitor si asupra anilor urmatori pana in 2024, odata cu programul de guvernare. Noi vom prezenta pentru romani viziunea noastra pentru dezvoltarea Romaniei, care include bineinteles si o politica bugetara. Da, trebuie sa observ faptul ca socialistii…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a dat din nou asigurari marti ca nu vor exista cresteri de taxe anul viitor, solutia autoritatilor fiind taxe mai mici si mai putine, pe care sa le poata plati toata lumea. ”PNL va prezenta o viziune asupra bugetului si de anul viitor si asupra anilor urmatori…

- Cea mai recenta prognoza de la Banca Mondiala intarește temerile economiștilor. Și anume, criza sanitara va adanci criza economica. Romania va inregistra, in 2020 o contracție economica de aproape 6%, in timp ce cheltuielile statului vor urca deficitul catre 9,1%, scrie Agerpres.Ministrul Finantelor…

- „Riscul pentru Romania este foarte mare. Inseamna o aruncare a Romaniei in criza. Mi se pare ca cei de la PSD, din disperare, folosesc acest instrument - Parlamentul - și ii amagesc pe oameni. Orice in plus ne va costa foarte mult. Este scenariul Greciei spre care ne indreptam daca acceptam aceasta…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a reactionat dur dupa votul de miercuri din Parlament si spune ca PSD trebuie sa dispara, iar votul este "cea mai clara dovada ca nu se lasa pana nu arunca Romania in aer".

- „Romanii vor primi alocațiile și pensiile marite in septembrie. Majorarea pensiilor este cea mai mare de pana acum. Am facut un efort in cazul pensionarilor. PSD in perioada de creștere economica a crescut punctul de pensie cu 16, noi in pandemie am crescut-o cu 170 de lei. Pentru alocații…

- Guvernul va reintroduce pe ordinea de zi ordonanta de urgenta privitoare la modificarile la Programul IMM Invest, a informat, luni, premierul Ludovic Orban. "Va trebui sa reintroducem pe ordinea de zi ordonanta de urgenta privitoare la modificarile la IMM Invest", a declarat Orban, la inceputul sedintei…