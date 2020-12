Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a transmis joi un mesaj de multumire romanilor, de Anul Nou. El promite ca impreuna cu echipa sa va face totul pentru a relansa economia nationala in 2021. Si declara ca „se incheie un an greu”, in care cat a fost in calitatea de ministru de Finante tot ce a facut s-a bazat pe…

