Stiri pe aceeasi tema

- ”In medie, datoria publica a tarilor membre UE creste cu 20 puncte procentuale in 2020. Prin comparatie in Romania datoria publica creste cu doar 7 puncte procentuale. Asta desi socul care a lovit economia globala a lovit cu aceeasi intensitate si Romania. Datoria publica creste pentru ca in toate tarile…

- In timp ce datoria publica a țarilor membre UE crește cu 20% in 2020, Romania a urcat cu doar 7 puncte procentuale, anunța Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, care a precizat ca a preluat ”o economie distrusa, cu facturi neplatite”.

- Reacție rapida a ministrului de Finanțe, Florin Cițu, la vestea ca datoria externa a Romaniei a atins o creștere record. Datoria publica a tarilor membre UE creste, in medie, cu 20 de puncte procentuale in 2020, in timp ce in Romania datoria publica urca cu numai 7 puncte procentuale, a scris pe…

- "INS a reviziuit POZITIV, cu 0.2 puncte procentuale, dinamica PIB in trimestrul II 2020. Astazi INS a anuntat ca desi economia a fost in stare de urgenta in aproape tot trimestrul II au existat contributii pozitive la cresterea economica din: - constructii -0.3 puncte procentuale - IT - 0,6 puncte procentuale…

- Florin Cîțu prezentase într-o conferința de presa, în prima parte a anului, un scenariu trimestrial de revenire în forma de litera V a economiei. Adica se aștepta la o revenire brusca din cel de-al treilea trimestru. Acel grafic prezentat de el a fost realizat, la vremea respectiva,…

- Economia Romaniei a scazut cu 12,3% in trimestrul al doilea, fața de primul trimestru. In prima jumatate a anului, PIB-ul s-a contractat cu 4,7% Economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- Economia Romaniei a scazut cu 12,3% in trimestrul al doilea, fața de primul trimestru, cea mai mare contracție din 1997 Economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica.…

- Deficitul bugetar este estimat sa creasca in acest an de la 6,7% din PIB, la 8,6% din PIB, cinci puncte procentuale fiind legate direct de perioada de criza prin care trece Romania astazi, a anuntat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Deficitul bugetar este…