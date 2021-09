Florin Cîţu: Nu există nicio discuţie despre remanieri în acest moment Premierul Florin Citu afirma ca nu se pune, in acest moment, problema unei remanieri a guvernului. „Altcineva nu poate sa faca remaniere decat eu. Deci nu exista asa ceva. Nu exista nicio discutie despre remanieri in acest moment”, spune primul ministru. „Nu stiu unde exista aceste discutii, eu nu am avut aceste discutii cu nimeni. Altcineva nu poate sa faca remaniere decat eu. Deci nu exista asa ceva. Nu exista nicio discutie despre remanieri in acest moment. (…) In acest moment noi guvernam in situatia in care suntem, cu acesti ministri interimari”, a declarat primul ministru duminica. Intrebat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu afirma ca nu s-a luat in discutie ideea remanierii unor ministri: In acest moment noi guvernam in situatia in care suntem, cu acesti ministri interimari Premierul Florin Citu afirma ca nu se pune, in acest moment, problema unei remanieri a guvernului. „Altcineva nu poate…

- Premierul Florin Citu afirma ca va fi presedintele PNL, iar liderii USR PLUS trebuie sa inteleaga ca, incepand luni, vor discuta cu el ca șef de partid si nu-i roaga nimeni sa vina la guvernare”. „De luni (…) o sa fiu presedintele PNL si vom discuta altfel. Ceea ce trebuie sa inteleaga cei de la USR:…

- Primul ministru Florin Cițu anunta ca va propune in Consiliul Tripartit o crestere cu 8% a salariului minim de la 1 noiembrie sau 1 decembrie 2021. Premierul Florin Citu lanseaza ideea devansarii datei la care ar urma sa creasca valoarea salarului minim pe economie, el indicand, in acest sens, data…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, afirma ca nu regreta faptul ca l-a propus pe Florin Citu pentru functia de prim ministru din partea PNL. El considera ca este "prematur" ca, la sapte luni de la preluarea mandatului de catre actualul prim ministru, sa spuna "asa ceva". Presedintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni seara, al Realitatea Plus, despre primul moment cand și-a pus semne de intrebare despre Florin Cițu. "Nu sunt purtator de cuvant al președintelui. Oricine vrea sa vada situția post-dezvaluiri, va avea o imagine corecta. A facut-o in ianuatie.…

- "Am intrat in competitie electorala pentru functia de presedinte al PNL si orice evaluare, in momentul de fata, a activitatii premierului sau Guvernului ar putea fi privita din perspectiva acestei competitii. Oricum, va exista o competitie si, probabil, colegii mei, cand vor veni sa voteze presedintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat joi ca l-a deranjat modul in care premierul Florin Cițu a procedat cu remanierea ministrului Finanțelor . Orban a spus ca premierul nu a avut acordul sau și nici al forurilor statutare ale partidului. De asemenea, liderul PNL a ținut sa precizeze ca spera ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu exista niciun motiv de nemultumire cu privire la activitatea ministrilor PNL, punctand ca orice discutie despre o eventuala remaniere i se pare nepotrivita. "Am vazut ca exista discutii legate de o eventuala remaniere. Eu nu am participat la nicio…