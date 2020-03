Florin Cîţu: "Noi am făcut un buffer şi nu ştiam că va lovi această criză, dar în acest moment suntem bine" ”Am fost crucificat la inceputul anului, atunci cand contractam imprumuturi la dobanzi cat mai mici. Noi am facut un buffer și, nu știam ca va lovi aceasta criza, dar in acest moment suntem bine. Cateva luni ne vom descurca cu toate cheltuielile. Și in piața: companiile care au avut rezerve, acum merg mai departe. Așa este și cu statele: cine a trait doar pe imprumuturi, acum sufera. Eu asta fac in fiecare zi. Sunt in contact cu toate instituțiile financiare, dar și cu cele din piața locala. Am o relație foarte buna cu cei din piața locala, de aceea am și reușit sa ne imprumutam din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

