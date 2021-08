Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a afirmat ca Ministerul Transporturilor este sub media executiei bugetare, care este de 84%, si a adaugat ca va lua o decizie privind suplimentarea sau nu a fondurilor la acest minister in functie de investitiile care au fost facute in acest an. „Nu in sedinta coalitiei se aloca…

- “Am convenit asupra unei formule pe care atat eu, cat si premierul Florin Citu o vom sustine la discutiile din cadrul coalitiei, care va avea loc azi, la orele 15.00. (…) PNL urmareste sa atingem obiective importante, care sunt cuprinse in programul de guvernare si care sa aiba cu adevarat aceasta rectificare…

- „Cum am promis, rectificarea bugetara incepe cu o analiza a executiei bugetare pentru fiecare minister in parte. ART. 56 (1) Pana la data de 25 iulie 2021 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru bugetul Fondului national unic de asigurari…

- ​La câteva ore de la demiterea sa de la Finanțe, Alexandru Nazare a prezentat propria versiune asupra remanierii sale, susținând ca premierul Florin Cîțu i-a spus ca decizia nu are legatura cu rezultatele, ci cu „echipa”. Mai mult, susține el, nu exista întârzieri…

- Florin Citu a declarat jurnalistilor ca in privinta achitarii facturilor pentru proiectele derulate prin PDNL existau intarzieri uriase atunci cand PNL a preluat in 2019 guvernarea si ca nu exista motive pentru oprirea lucrarilor. „In ce priveste plata facturilor la timp, va aduc aminte ca atunci cand…

- „Ordonanta de urgenta privind coplata a trecut astazi. Nu are cum sa scada calitatea actului medical in sanatate, in sistemul public, acolo avem mult de munca si o sa-l crestem in perioada urmatoare prin reformele pe care le facem impreuna la Ministerul Sanatatii", a declarat Florin Citu, la finalul…

- De doar trei saptamani a avut nevoie actualul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, pentru a intra pe contrasens cu șeful Guvernului, premierul Florin Cițu. Ministerul Sanatații a dat un Ordin, publicat vineri in Monitorul Oficial, conform caruia nu mai este obligatorie masca la locul de munca, daca…