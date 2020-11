Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a Romaniei a amanat luarea unei decizii privind creșterea pensiilor. Judecatorii au vrut sa consulte mai multe documente inainte de a da o decizie, astfel incat pronunțarea va avea loc abia in ianuarie, a anunțat Romania TV. Articolul CCR a amanat luarea unei decizii in privința…

- Florin Cițu a explicat, marți, cum va replia Guvernul in cazul in care Curtea Constituționala va respinge sesizarea depusa de liberali cu privire la creșterea cu 40% a pensiilor. „Aș vrea sa revin asupra Constituției – Articolul 138, alineatul 5 din Constituție, care spune foarte clar ca fiecare cheltuiala…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor Publice, a fost intrebat marți seara, in direct pe B1 TV, ce va face Guvernul Orban in scenariul in care CCR va da, prin respingerea sesizarii depuse de liberali, unda verde majorarii pensiilor cu 40%, dar și daca bugetul ar fi dat peste cap in cazul in care judecatorii…

- DEMERSURI… Peste doua saptamani, Curtea Constitutionala a Romaniei va lua o decizie privitoare la impozitarea pensiilor de serviciu, hotarare care ii vizeaza pe politisti, militari si angajatii din Serviciile Secrete. La Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui, ca in toate IPJ-urile din tara, a fost…

- Guvernul sesizeaza Curtea Constituționala pe majorarea pensiilor. Guvernul Orban va sesiza Curtea Constituționala pe tema majorarii pensiilor cu 40 de procente. Executivul contesta astfel creșterile de pensii decise de Parlament și spune ca, daca aceste masuri vor fi adoptate, Romania va intra intr-o…

- Judecatorii CCR decid, miercuri, daca legea care prevede taxarea pensiilor speciale cu 85% este constitutionala, la sesizarea Avocatului Poporului, Renate Weber, care a atacat actul normativ pe mtotiv ca ar fi vorba despre o dubla impozitare.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, susține ca daca majorarea pensiilor cu 40% va intra in vigoare, acest lucru va insemna "falimente pe banda rulanta" și "romani care-și vor pierde casele luate pe credit", a informat economica.net."Daca legea criminala votata de PSD intra macar o secunda in vigoare,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca PSD da dovada de mult tupeu si cinism propunand majorarea cu 40% a punctului de pensie in conditiile in care economia este deja secatuita si ca proiectul va fi atacat la Curtea Constitutionala.