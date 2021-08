Stiri pe aceeasi tema

- In prima seara a festivalului Electric Castle din Cluj-Bonțida, premierul Florin Cițu, aflat in plina campanie electrorala pentru caștigarea postului de președinte al PNL, și-a facut apariția. Acesta era insoțit de primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc. Florin Cițu a aparut printre petrecareții…

- "In aceasta seara, alaturi de primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, dr. Valeriu Gheorghita va participa la deschiderea festivalului de film - TIFF 2021 (...) Maine, incepand cu ora 10.00, presedintele CNCAV va vizita centrul de vaccinare care functioneaza la Scoala Gimnaziala "Ion Creanga",…

- Candidatul la șefia PNL Florin Cîțu a spus la conferința de alegeri de la PNL Cluj ca a început aceasta cursa cu doi-trei oameni lânga el, dar ca acum își construiește o echipa, despre care e convins ca va deveni „echipa PNL”.…

- Intrebat ce mai are de oferit PNL-ului, Orban a raspuns: ”Domnul Boc a spus ca mi s-a terminat benzina și am recunoscut. Intr-adevar, nu mai am benzina, pentru ca viitorul sunt mașinile electrice și nu mai e nevoie de benzina, e nevoie de baterii, iar in materie de baterii, unii colegi imi spun Duracell.…

- Marile festivaluri, precum Untold și Electric Castle se organizeazaîn aceasta vara, însa Oserul ramâne închis momentan, deși conteaza foarte mult pentru o categorie mare de oameni. Primarul municipiului Cluj-Napoca,…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca, in opinia sa, Florin Citu este "omul care poate duce partidul la nivelul urmator", argumentand ca acesta "inspira, are proiecte, a demonstrat in actul de guvernare". "Din punctul meu de vedere, nu cred ca mai este un secret pentru…

- Seful CJ Cluj, Alin Tise, si primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, nu au mers sa se vada cu presedintele PNL, Ludovic Orban, venit sa-si promoveze candidatura pentru un nou mandat la carma partidului, in orasele din Ardeal. Tise a anuntat faptul ca nu are de ce sa se afiseze alaturi de Orban, fiind contestatar…