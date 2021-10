Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Florin Citu a declarat ca se simte dezamagit ca in randul personalului medical exista inca un procent mare de persoane nevaccinate, subliniind ca „puterea exemplului in aceasta perioada este foarte importanta”. El a cerut marirea capacitații secțiilor ATI la 2.000 de paturi.

- Prim-ministrul Florin Cițu a explicat, joi, la TVR1, felul in care va funcționa testarea elevilor și a profesorilor pe baza noilor restricții care vor intra in vigoare in zonele cu incidența de peste 6 la mie – „Copilul netestat ramane in online”, a spus premierul. „Ma intereseaza ca personalul care…

- Seful Executivului, Florin Citu, a anunțat ca se gandește sa impuna vaccinarea pentru profesori și pentru medici. Florin Cițu spune ca dorește ca școlile sa ramana deschise și ca elevii sa participe la cursuri in format fizic. In același timp, premierul spune ca dorește sa transforme anumite spitale…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, l-a criticat, duminica, pe premierul Florin Cițu, intr-un interviu acordat site-ului Bugetul.ro. In contextul in care cazurile de coronavirus au explodat in ultima vreme, Ludovic Orban a dezvaluit ce nu a facut Florin Cițu pentru a impiedica…

- Anul școlar 2021 – 2022 a debutat, ca și precedentele, cu declarații optimiste ale politicienilor aflați la putere. Din nou, reprezentanții statului roman au lasat impresia ca pandemia COVID-19 nu iși va mai pune amprenta pe anul școlar care a fost deschis la inceputul acestei saptamani. Aceasta, in…

- „Incepem anul scolar cu prezența fizica.Sunt 253 de scoli in care nu sunt asigurate masuri igienico-sanitare. Cele mai multe in Dolj, Arad, București si Buzau. Trebuie rezolvate aceasta situație cat mai rapid. Mai avem 53 de scoli care nu au asigurate materiale de curatenie si dezinfectie in Dambovita,…