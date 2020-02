Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul spune ca pesedistii sunt disperati si ii indeamna sa mai studieze economie. "Disperare, numele tau este PSD! De cateva zile tot PSD-ul produce stiri false pe teme economice la adresa mea. Socialistilor, va dau un sfat. Puneti mana pe carte", a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Finantelor,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, sustine ca PSD produce stiri false pe teme economice, acestea vizandu-l direct. „Disperare, numele tau este PSD”, a scris, sambata, Citu pe Facebook.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, sustine ca PSD produce stiri false pe teme economice, acestea vizandu-l direct. ”Disperare, numele tau este PSD”, a scris, sambata, Citu pe Facebook.”Disperare, numele tau este PSD! De cateva zile tot PSD-ul produce stiri false pe teme economice la…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat sambata, intr-o emisiune la Digi24, ca stie problemele de la vama, dar situatia este mai complicata, iar una dintre solutiile avute in vedere pentru reducerea evaziunii ar putea fi vamuirea la destinatie.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, participa in zilele de 14 si 15 ianuarie, la Viena, la Forumul Europei Centrale si de Est Euromoney. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, subiectele aflate pe agenda conferintei Euromoney vizeaza perspectivele macroeconomice pentru…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a anunțat marți seara ca are in plan finalizarea informatizarii ANAF pana la jumatatea anului 2020, urmand in proces ca circa 2.150 de posturi din ANAF sa fie eliminate, din care 150 de conducere."Reorganizarea ANAF inseamna de asemenea eliminarea…

- "Uite cine vorbește de Al Capone! Tocmai acest Vasile Cițu, care și-a etalat acum o noua calitate - cea de șantajist! Il intreb: acest curaj și l-a descoperit inainte sau dupa vizita la Palatul Cotroceni?Intai m-a amenințat cu plangeri penale, apoi a aruncat cursul valutar in aer și s-a…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat intr-un interviu ca rectificarea bugetara din vara, facuta de Guvernul Dancila, a fost o "masluiala mizerabila", pentru ca acei bani alocati nu existau de fapt. "Rectificarea bugetara din vara a fost masluiala mizerabila. Au fost alocati…