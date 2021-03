Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul sa reintroduca restrictii de circulatie incepand cu ora 22.00, si nu cu ora 23.00, asa cum sunt in prezent. De asemenea, ar putea fi reintrodusa declaratia pe proprie raspundere. Discutia este in contextul in care numarul de infectari cu noul coronavirus este in crestere.…

- ”A fost aprobata OUG privind unele masuri fiscale, de care aveam nevoie pentru a putea aproba legea bugetului. Ea va fi publicata in Monitorul Oficial si apoi vineri vom avea sedinta de Guvern in care vom aproba bugetul pentru 2021”, a afirmat premierul Florin Citu, la finalul sedintei de joi a Guvernului,…

- Istvan Zahoranszki a fost numit secretar general adjunct al Guvernului.Incepand cu data de astazi, Istvan Zahoranszki a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr o decizie a prim ministrului Florin Citu.Decizia a fost publicata, marti, in Monitorul…

- Tiberiu Horatiu Gorun a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Anterior, Tiberiu Horatiu Gorun a detinut functia de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor.…

- Tiberiu Horatiu Gorun a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr o decizie a prim ministrului Florin Citu publicata, astazi, in Monitorul Oficial, scrie Agerpres.Anterior, Tiberiu Horatiu Gorun a detinut functia de secretar general adjunct al Ministerului…

- Sebastian Bodu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Kelemen Hunor, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Decizia reprezinta intoarcerea oficiala a lui Sebastian Bodu intr-o…

- Șeful Corpului de Control al Guvernuli, secretar de stat Daniel Dragos Tanasoiu a fost eliberat din functie de premierul Florin Cițu. Prim-ministrul a mai semnat alte 12 decizii de eliberare din funcție pentru consilierii de stat ai fostului premier, Ludovic Orban. Conform ultimelor decizii publicate…

- Guvernul condus de Florin Cițu se reuneste luni in sedinta, principala tema aflata pe agenda fiind proiectul de ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale. Acesta include decizii care sa permita indeplinirea, in cel mai scurt timp, in noua structura,…