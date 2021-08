Florin Cîţu: Felicitări celor care au contribuit la evacuarea celor 15 români din Afganistan Premierul Florin Citu ii felicita, intr-o postare pe Facebook, pe cei care au contribuit la evacuarea celor 15 romani si patru bulgari din Afganistan, ce urmeaza sa soseasca sambata la Bucuresti. "Romanii care au fost evacuati din Afganistan se intorc acasa! Este vorba despre 15 cetateni romani si patru bulgari care vor ajunge in Romania astazi. Felicitari celor care au contribuit la evacuarea lor! Continuam sa tinem legatura cu restul romanilor care se afla in acest moment in Afganistan pentru a-i aduce si pe ei in siguranta acasa", a scris Citu. Cetatenii romani evacuati din Afganistan vor ajunge… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

