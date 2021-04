Florin Cîțu: Execuția bugetară la două luni arată o creștere a cheltuielilor de personal Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca executia bugetara pe primele doua luni a acestui an arata o crestere a cheltuielilor de personal mai mare decat cea estimata si a solicitat ministrului Finantelor o situatie pentru toti ordonatorii de credite, mentionand ca in buget exista o limita de 110 miliarde de lei a acestor cheltuieli, care nu va fi depasita. „Am discutat despre cheltuielile de personal. Pentru executia bugetara pe doua luni si pe ceea ce avem preliminar pe luna martie arata o crestere a cheltuielilor de personal. Am cerut ministrului de Finante sa prezinte in sedinta urmatoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

