- Premierul Florin Cițu susține ca le-a solicitat miniștrilor Raluca Turcan și Vlad Voiculescu sa plateasca amenda, in condițiile in care au fost surprinși fara masca. „ E toleranța zero in ceea ce privește membrii cabinetului meu”, a precizat premierul, miercuri, intr-o conferința de presa. „Nu este…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2 In ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub autoritatea…

- Politistii buzoieni, impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și cu reprezentanți ai tuturor institutiilor cu atribuții de control din Buzau, au desfasurat actiuni de verificare cu efective marite pe raza intregului judet cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta,…

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat daca exista tensiuni intre el și ministrul Vlad Voiculescu și a spus ca uneori ei se contrazic. Prim-ministrul are și o explicație: informațiile nu ajung intotdeauna in același timp la ei doi. Premierul Florin Cițu a vorbit despre relația cu ministrul Sanatații,…