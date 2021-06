Premierul Florin Citu a transmis, sambata, un mesaj dupa ce operatiunea de salvare a celor 12 muncitori blocati de ape in judetul Vrancea a fost finalizata cu succes. Prim-ministrul anunta, insa, ca pericolul generat de fenomenele meteo nu a trecut.

„Cele 12 persoane ramase izolate in județul Vrancea din cauza ploilor abundente au fost salvate și sunt in afara oricarui pericol! Am fost cu toții astazi martori la o misiune complexa de salvare, in care autoritațile centrale și locale au comunicat permanent, au gasit soluții și au coordonat eficient intreaga operațiune, in scopul salvarii…