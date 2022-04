Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a spus ca inca nu a fost luata o deciziei in ceea ce privește amanarea plații ratelor de la banci. Intrebat luni seara de ce din pachetul Sprijin pentru Romania lipsește masura amanarii plații ratelor pentru o perioada de 12 luni, premierul Nicolae Ciuca a spus: „Este o masura…

- „Este o masura pe care am discutat-o cu ministrul de Finante. In acest moment, datele pe care am reusit sa le analizam ne-au dus catre aceasta decizie la nivelul coalitiei - sa continuam sa analizam. (...) Este o amanare a deciziei", a precizat Nicolae Ciuca, la Palatul Parlamentului, in conferinta…

- Esența unei masuri de amanare a ratelor la banca este cine suporta costul, spune, vineri, Florin Cițu. Problema, continua el, este ca dobanzile cresc, inflația deja ajunge la doua cifre, iar BNR „se pare ca inca nu poate sa stapaneasca fenomenul”. „Aici, dar daca este luata aceasta decizie, atunci…

- Liderul PNL Florin Citu a criticat dur, luni, la Parlament, campania demarata de Guvern pentru sanctionarea firmelor care au crescut preturile la carburanti, saptamana trecuta, el aratand ca, daca este un singur caz de abuz al institutiilor statului impotriva sectorului privat, in aceasta perioada,…

- Este o Ordonanta pe care a prezentat-o premierul, o va adopta, prin care exista anumute plafoane, preturi, praguri, ca facturile cetatenilor sa fie mai mici in perioada urmatoare. Binenteles ca exista costuri, costuri pe care le estimeaza Ministerul Finantelor, tot de la minister intelegem ca impactul…

- Presedintele PNL, Florin Citu a afirmat, miercuri, la Parlament, ca nu vede de ce propunerile sale privind scaderea TVA si a contributiilor nu ar fi acceptate de catre PSD, el aratand ca sunt discutii. Despre impactul bugetar al acestor masuri, Citu a aratat ca sunt 14 miliarde de euro, granturi din…

- O singura decizie a fost luata marți la capatul unor noi discuții intre Guvern și reprezentanții sectorului energetic pe tema stabilirii unor masuri sustenabile de protejare a populației și firmelor impotriva facturilor mari la energie și gaze naturale. Executivul a prezentat un nou mecanism de decontare…

- Fostul premier Florin Citu afirma ca cifrele privind al cincilea val al pandemiei de COVID-19 sunt comparabile cu cele din valul al patrulea, inclusiv in ceea ce priveste cazurile grave si decesele, el aratand ca numarul mare de infectari pune presiune nu doar pe sistemul sanitar, ci si pe economie,…