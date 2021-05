Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat cu ramane cu deficitul bugetar, in conditiile in care 13 miliarde de euro reprezinta granturi, iar diferenta reprezinta imprumuturi, din ceea ce primim prin PNRR, premierul Florin Citu a declarta ca aceasta nu este o problema, iar PNRR este doar o sursa in plus de finantare pentru Romania. …

- Reforma sistemului de pensiilor, reforma salariilor din sectorul public, audit la toate companiile de stat și supravegherea lor de catre Secretariatul General al Guvernului, sporuri limitate in administrație plus o reforma reala a pensiilor speciale – sunt doar o parte din condițiile impuse de Bruxelles…

- „Avem cel mai bun PNRR pentru Comisia Europeana! Am asigurat președintele Comisiei Europene ca acesta este Guvernul care va susține reforme. Creștere economica peste media UE, reducerea deficitului bugetar. Am asigurat ca ramanem pe strategia fiscal bugetara, reducerea deficitului am primit susținere…

- „La finalul sedintei am avut discutii si am facut un sumar al vizitei la Bruxelles referitoare la PNRR si obiectivele pentru ministri in urmatoarele cateva saptamani. Despre vizita la Bruxelles vreau sa fie un memorandum aprobat in momentul in care e depus. Am prezentat Comisiei Europene obiectivele…

- „Tot in sedinta de Guvern a fost aprobat proiectul de lege care ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite, prin cooperarea in legatura cu proiectele nuclear-energetice de la Cernavoda. Acest proiect de lege merge in Parlamentul Romaniei in procedura de urgenta”, a afirmat…

- „Le mulțumesc colegilor din Coaliția de centru dreapta PNL, USR, UDMR, colegilor de la Minoritați pentru ca au votat acest buget. Este un buget bun, echilibrat, cu care incepem reconstructia Romaniei si nu poti sa fac acest lucru decat prin reforma si investitii. Investitii record, jumatate din fonduri…

- Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) se implica in procesul de consultare publica lansat de Guvernul Romaniei pentru elaborarea propunerilor majore de reforma si investitii referitoare la invatamantul superior si la programele de cercetare, informeaza Agerpres. Aceste propuneri vor fi…

- Cand 1.4 milioane de romani care lucrau la privat au intrat in somaj tehnic, pe fundalul crizei COVID, n-a fost niciun protest, a atras atentia premierul Florin Citu, in contextul protestelor bugetarilor, care sunt nemultumiti ca s-au inghetat salariile si sporurile la nivelul anului 2020. „Ce urmeaza…