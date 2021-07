Stiri pe aceeasi tema

- PNL Bucuresti organizeaza, sambata, la Sala Polivalenta, reuniunea Comitetului de coordonare in cadrul caruia va fi aleasa conducerea filialei. Pentru sefia PNL Bucuresti si-au depus candidaturile Violeta Alexandru – actualul presedinte al filialei si Ciprian Ciucu – presedintele PNL Sector 6 si primar…

- Pe fondul conflictului deschis intre echipele care ii susțin pe Florin Cițu și Ludovic Orban, in PNL se discuta varianta ca in cursa pentru șefia formațiunii sa intre Dan Motreanu (50 de ani), o prezența discreta in spațiul public dar cu notorietate in partid. Membru PNL din anii '90, Dan…

- Cu o zi înaintea alegerilor la PNL București a început scandalul întrei cei doi contracandidați la șefia organizației. Liderul PNL sector 6, Ciprian Ciucu acuza echipa Violetei Alexandru de "minciuna " și "joc murdar". În replica, Violeta Alexandru, spune…

- Liberalii din Bucuresti se pregatesc sa-si aleaga, sambata, conducerea, iar echipele candidatilor s-au reunit pentru a stabili detaliile. Ciprian Ciucu, sustinut de Florin Citu, acuza echipa Violetei Alexandru de minciuna si anunta ca nu are oameni in comitetul de organizare. La randul sau, Violeta…

- Cu o seara inainte de a-și anunța susținerea pentru Florin Cițu, Ciprian Ciucu semnase un protocol de susținere reciproca cu Ludovic Orban și Violeta Alexandru. Peste noapte, supus unui asalt telefonic din partea premierului in funcție și a susținatorilor acestuia, și-a schimbat opțiunea,…

- „1 an a fost mandatul meu de presedinte ales al PNL Bucuresti. Acum mi-am depus candidatura pentru un mandat plin.Principalul meu proiect politic intern: curatenie in filiale (stiu bine ce am preluat) si meritocratie in promovare. Fara teama sau constrangeri pentru cei care au incredere in ei. Principalul…

- Violeta Alexandru, actualul președinte al PNL București, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. Alexandru, fost ministru al Muncii, il va avea contracandidat pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Violeta Alexandru este susținatoare declarata a lui Ludovic Orban la șefia PNL, in…

- Lupta pentru șefia organizațiilor PNL care au președinți interimari a intrat in linie dreapta, fapt pentru care acum se contureaza echipele de conducere la nivel de județ și București, dar mai ales in ce tabara se poziționeaza fiecare organizație, adica cu Ludovic Orban sau cu Florin Cițu. Una dintre…