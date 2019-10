Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus al Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat, marti, facand referire la acuzatiile de atac speculativ asupra leului, ca nu exista nicio declaratie publica a guvernatorului Bancii Nationale care sa faca referire la el sau la vreo institutie in care el a lucrat. "As vrea sa clarificam…

- Dupa ce colegii sai au luat pana acum doar avize favorabile, senatorul Florin Citu este primul liberal propus ca ministru care nu trece cu bine de audierea din comisiile de specialitate din Parlament. Dupa o audiere de peste doua ore, dominata de certuri si insulte, Citu a primit aviz negativ…

- "Vreau sa clarificam un lucru care a tot fost spus in spatiul public in ultimii ani de zile si nu e adevarat. Nu a fost niciodata o declaratie a guvernatorului Bancii Nationale la adresa mea sau a vreunei institutii in care am lucrat. Daca gasiti aceasta declaratie publica a guvernatorului, imi dau…

- Schimb de replici dure intre Marius Budai, actualul ministru la Ministerul Muncii și Gheorghe Ialomițianu, fost ministru al Finanțelor, in direct la Romania TV. Cei doi oameni politici s-au ceratat pe programul de guvernare anunțat de PNL cu privire la modificarile aduse la Legea pensiilor. …

- Odata cu premierul desemnat, Ludovic Orban, am avut parte si de o premiera ȋn politica romaneasca. Ludovic Orban a devenit primul premier care s-a intalnit, inainte de votul de investitura, cu reprezentantii Bancii Nationale, ai societatii civile, ai mediului academic, ai mediului de afaceri, ai patronatelor…

- Bugetul este relativ tensionat, dar Banca Nationala a Romaniei a observat si a incurajat tendinta Guvernului de a tine lucrurile sub control, a afirmat, luni, guvernatorul bancii centrale, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa. "Avem un buget relativ tensionat, dar noi am observat si am…

- In urma unei discuții cu membrii Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, anunța ca pregatește un proiect prin care sa rezolve problema firmelor cu capital negativ din Romania. "Urmeaza o masura. Va dau un exemplu pe zona de capital negativ in randul companiilor din…