- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat marti, 19 aprilie, cu referire la acuzatiile aduse de liderul PSD, Marcel Ciolacu, privind achizitia de vaccinuri in perioada in care Cițu a fost premier, ca „a fost un plan facut de Ursula von der Leyen” și ca șefa Comisiei Europene ar putea fi „anchetata”…

