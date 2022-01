Florin Cițu susține in continuare certificatul verde. Acesta a declarat, luni, ca nu vede un plan pe sanatate din partea colegilor de coaliție care dețin ministerul de Resort și considera ca acest val 5 al pandemiei trebuia gestionat altfel. Seful liberalilor a vorbit și despre infectarile COVID din ultima perioada. „10.000 de cazuri inseamna concedii […] The post Florin Cițu are un plan ascuns, nascocit in ciuda PSD-ului. Ce ganduri "coace" cu certificatul verde la locul de munca first appeared on Ziarul National .