Florin Cîțu anunță o PREMIERĂ: România a avut o creștere economică bazată doar pe investiții, nu pe consum Cițu a subliniat și ca investițiile au crescut cu peste 32% in primul semestru fața de aceeași perioada din 2020. ”Investițiile publice au crescut: 21,35 de miliarde de lei in primele 6 luni din 2021, cu 32,4% mai mult comparativ cu aceeași perioada a anului 2020. Romanii trebuie sa știe: investim in Romania! O alta premiera: in primul trimestru din 2021, avem o creștere economica bazata doar pe investiții, nu pe consum. Romania se dezvolta sanatos, pe principii liberale!”, a scris șeful Executivului pe Facebook. Citește și: ”A fost publicata execuția bugetara din primele 6 luni: cheltuielile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

