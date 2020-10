Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor anunța investitii in econome de 30 de miliarde de lei, in primele noua luni, ”cea mai mare suma din ultimii 10 ani” Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, a anunțat, marti, pe Facebook, ministrul…

- Pachetul de susținere a economiei romanești va depași 7% din PIB pana la sfarșitul acestui an, potrivit ministrului Finanțelor, Florin Cițu. „Fara precedent in Romania! Pachetul de...

- Pachetul de susținere a economiei pregatit de guvern se ridica la 7% din PIB, scrie ministrul Finanțelor, Florin Cițu, pe Facebook. „Un program fara precedent”, arata acesta. Florin Cițu spune ca valoarea echivalenta a 7% din PIB va fi cheltuita pana la sfarșitul anului. El subliniaza și ca programul…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, anunta ca in primele noua luni din acest au fost injectate suplimentar in economie 34,5 miliarde de lei, 3,2% din PIB. Florin Citu sustine ca acest program de stimulare a economiei a stopat declinul economiei in 2020 si garanteaza o crestere economica in 2021.Ministrul…

- Trecerea pieței de capital la statutul de piața emergenta inseamna ca firmele din Romania pot sa se finanțeze mult mai ușor, a afirmat ministrul Finanțelor, luni, la evenimentul „Moment istoric: Romania...

- Florin Citu a fost prezent, luni, la evenimentul “Romania emergenta”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti. “Cred ca am trecut foarte usor in societate peste ceea ce inseamna sa intri in indicele FTSE Russell. Echivaleaza cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana pentru ca atunci am avut dintr-o data…

- Dupa primele sase luni ale anului 2020, bugetul a consemnat un deficit de 45,17 miliarde lei (4,17% din PIB). Prin comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, executia bugetului general consolidat indica un deficit de 18,14 miliarde de lei, respectiv 1,76% din PIB, conform Agerpres.…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a afirmat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca a fost aprobata rectificarea bugetara anuala. „Facem rectificarea bugetara dupa ce avem executia bugetara la 6 luni de zile. La aceasta rectificare bugetara am luat in calcul cateva elemente. Pentru noi…