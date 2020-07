Florin Cîţu anunţă disponibilizări: Este nevoie de o reformă administrativă reală „Ca guvern, noi am pornit cu 16 ministere, sa dam semnalul clar ca mergem in aceasta directie de eficientizare a aparatului public. Deci, de aici a venit primul semnal. In finante am spus foarte clar ca vom face o reforma prin informatizare, cel mai competitiv mod de a face o reforma in sectorul public, pentru ca așa vezi punctele de care nu ai nevoie. Bineinteles ca oamenii care sunt acolo pot sa faca reconversie, daca vor. In toata aceasta perioada dificila, dura, prin care a trecut Romania, am invațat multe lucruri, ca poți sa faci o treaba foarte buna cu un alt numar de angajați… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

