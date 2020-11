Stiri pe aceeasi tema

- ”Masura somajului tehnic a functionat, dureaza pana la finalul anului, nu a fost niciodata oprita anul acesta. Pe timpul anului au fost companii care... sau au fost decizii ale Guvernului care au fost luate in urma acestei crize de sanatate si daca a fost inchis un anumit sector sau o anumita zona,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, luni seara, ca unele masuri luate de Guvern, cum ar fi somajul tehnic, IMM Invest sau amanarea platii ratelor, au functionat anul acesta si ca vor putea continua anul viitor, dar „poate nu vor avea aceeasi forma”.

- Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS si candidat PSD la alegerile parlamentare, sustine ca, cel mai probabil, cinci milioane de romani ar urma sa primeasca vaccinul anti-COVID-19 pana in vara anului viitor, informeaza News.ro.Alexandru Rafila a declarat ca in prezent sunt in studii…

- ”PNL va prezenta o viziune asupra bugetului si de anul viitor si asupra anilor urmatori pana in 2024, odata cu programul de guvernare. Noi vom prezenta pentru romani viziunea noastra pentru dezvoltarea Romaniei, care include bineinteles si o politica bugetara. Da, trebuie sa observ faptul ca socialistii…

- Bugetul pentru 2021 trebuie aprobat de guvernul urmator, dar in acest moment MFP a inceput o analiza a cheltuielilor pe ordonatori de credit pentru a vedea exact care este executia, a declarat miercuri ministrul Finantelor Publice (MFP), Florin Citu, intrebat daca va creste sau va ingheta salariile…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca ca Romania sustine finantarea bugetului Uniunii Europene pe baza principiilor echitatii, eficientei, transparentei si simplitatii, dar ca asteapta sa vada propunerile concrete si impactul financiar asupra bugetului national, referitor la noile resurse…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord preliminar pentru a obtine 200 de milioane de doze dintr-un viitor vaccin impotriva coronavirusului, dezvoltat de alianta germano-americana BioNTech-Pfizer, cu optiunea de a achizitiona inca100 de milioane de doze daca vaccinul se va dovedi…

- Specialistii spun ca, tot spre sfarsitul anului, se va vedea impactul pe care majorarea pensiilor si alocatiilor il va avea asupra economiei. „Veștile nu sunt bune și avem foarte multe riscuri la orizont. Pe finalul acestui an ne așteptam la probleme pentru companii, de aceea exista riscul…