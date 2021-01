Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat vineri ca mesajul transmis de cancelarul german Angela Merkel, in primele zile ale mandatului sau de prim-ministru, este reconfirmarea relatiei speciale, cu caracter strategic, intre Romania si Germania. ''Mesajul transmis de doamna cancelar Angela Merkel, in…

- Prim-ministrul Florin Citu le promite romanilor, in prag de An Nou, ca el si echipa sa vor "face totul" ca economia sa se relanseze in 2021. "Nu putem sa facem acest lucru singuri. Doar impreuna cu voi" - spune premierul, intr-un mesaj postat joi pe pagina sa de Facebook. La…

- Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu prilejul aniversarii a 65 de ani de apartenenta a Romaniei la Organizatia Natiunilor Unite Ministerul Afacerilor Externe saluta aniversarea, la 14 decembrie 2020, a 65 de ani de la aderarea Romaniei la Organizatia Natiunilor Unite. Acceptarea…

- Motivele care au stat la baza acestei decizii sunt: incompetența in exercitarea funcției deținute, lipsa de responsabilitate in cheltuirea banului public, achiziții suspecte și lipsa rezultatelor in beneficiul comunitații Sectorului 1. Primarul Timișoarei taie sporurile angajatilor care au lucrat…

- Va crește protecția impotriva atacurilor cibernetice și va fi ținuta in țara forța de munca inalt calificata Guvern ul Orban vrea sa inființeze Directoratul Național de Securitate Cibernetica. Anunțul a fost facut de secretarul general al Cabinetului, Antonel Tanase, care a explicat ca noua instituție…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca situația din Romania nu este atat de critica incat sa necesite o noua carantinare generala (lockdown), din cauza numarului de imbolnaviri Covid 19. In opinia șefului statului, nu trebuie gasiți vinovați cu privire la sporirea numarului de imbolnaviri, ci soluții.…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, lucreaza la un pachet de sprijin in valoare de pana la 10 miliarde de euro, destinat despagubirii companiilor pentru veniturile pierdute ca urmare a unei noi restrictii, au declarat miercuri pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar. "Situatia…