- Ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, a declarat miercuri seara ca accepta Comisie de ancheta in Parlament in care va prezenta toate documentele si notele fostului Guvern in care se spunea ca exista riscul major de a depasi deficitul de 3%. "Acceptam Comisie de ancheta in Parlament. Mergem…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice efectueaza cercetari in 74 de dosare penale pentru fapte in legatura cu modul de atribuire si derulare a contractelor de investitii publice in infrastructura locala, iar prejudiciul estimat, pana in prezent, depaseste 20.000.000 de…

- SCANDAL… Ion Ghizdeanu, fost presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, cel care a semnat cateva zeci de contracte pentru primarii din judetul Vaslui (alimentari cu apa, retele de gaze, gradinite si scoli noi, n.r.), in perioada cat a condus Fondul de Dezvoltare si Investitii, a fost…

- Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, a declarat joi ca au fost descoperite nereguli in cazurile a 17 plati facute prin Fondul de Dezvoltare si Investitii, in contextul in care, in aceeasi zi, Ion Ghizdeanu, fost presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, a fost pus sub…

- Fostul presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, Ion Ghizdeanu, a fost pus de procurori, joi, sub control judiciar. El este acuzat de fals intelectual. Anchetatorii susțin ca Ghizdeanu ar fi falsificat 1.080 de procese verbale necesare primariilor pentru a obtine finantare din Fondul…

- Ion Ghizdeanu, fost presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, s-a prezentat joi la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pentru a fi audiat intr-un dosar de fals intelectual in legatura cu alocarea de fonduri catre primarii din tara. Anchetatorii au…

- Ion Ghizdeanu, fostul sef al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, a ajuns in fata procurorilor pentru a fi audiat, anunța Mediafax. A fost inceputa urmarirea penala impotriva sa pentru fals intelectual in dosarul in care este anchetata finantarea mai multor proiecte din Fondul de Dezvoltare…

- Primarul general Gabriela Firea a declanșat, intr-o postare, pe Facebook, un atac furibund la adresa PNL, despre care spune ca nu da bani pentru romani, dar va arunca fonduri mari pe capriciile politice, respectiv alegerile anticipate. Guvernul a dezbatut, joi, in prima lectura, proiectul de ordonanta…