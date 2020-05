Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a atacat dur PSD in plenul Parlamentului la dezbaterea moțiunii simple, depuse de parlamentarii social democrați. Cițu acuza PSD ca folosește coronavirusul pentru a ataca Guvernul. „Nu mai este Romania voastra. Romanii v-au trimis acasa pentru populismul vostru ieftin”,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a calificat gestul premierului desemnat Florin Citu de a-si depune mandatul drept "o desconsiderare la adresa institutiei Parlamentului" si "o bataie de joc la adresa tuturor romanilor". "Este cea mai neverosimila situatie cu care ma intalnesc…

- Ministrul propus al Finantelor, Lucian Heius, a primit azi aviz negativ din partea comisiilor reunite de Buget-Finante ale Parlamentului. Spre deosebire de audierea lui Florin Citu, din urma cu doua saptamani, care a durat aproape trei ore si a fost presarata cu multe discutii tensionate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca l-a desemnat pe Florin Citu pentru functia de prim-ministru.Dupa ce a precizat ca PSD nu va vota pentru investitura lui Cițu, Marcel Ciolacu a revenit cu noi declarații critice la adresa…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a sustinut luni, la Curtea Constitutionala, ca alegerile anticipate trebuie declansate doar in cazul nefunctionarii Parlamentului, nu ca rezultat al unei actiuni politice a sefului statului. "Alegerile anticipate trebuie sa fie exclusiv consecinta…

- Deputatii PAS si PPDA au blocat tribuna Parlamentului vineri, 21 februarie, in semn de protest ca motiunea de cenzura impotriva ministrului de Externe, Aurel Ciocoi, a fost blocata de Biroul Permanent. In opinia opozitiei, motiunea nu a fost admisa in Parlament prin incalcarea Constitutiei.

- Deputații fracțiunilor PAS și PPDA au blocat tribuna Parlamentului, in semn de protest fața de refuzul Legislativului de a examina moțiunea simpla impotriva ministrului de Externe. S-a intamplat chiar atunci cand premierul trebuia sa prezinte raportul de activitate.