- Florin Cițu a anunțat sambata ca și-a depus demisia din funcția de președinte PNL.Florin Cițu spune ca nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului. „Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție".”Este clar pentru mine ca aceasta coaliție cu PSD a fost greu de…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Dacian Cioloș a oferit prima reacție dupa ce a demisionat din funcția de președinte al USR. „Am decis sa demisionez dupa ce Biroul Național a respins planul de revitalizare. Atata vreme cat nu am avut in BN susținere pentru acest plan, am considerat firesc și de bun simț sa-mi…

- Alexandra Toader a anuntat astazi ca a decis sa isi dea demisia din functia de presedinte executiv al IICCMER Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc , functie pe care a detinut o timp de exact doi ani. Mai exact pe 16 ianuarie 2020, functia de Presedinte executiv…