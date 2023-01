Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi a reușit o noua lovitura pe piața transferurilor. Alexi Pitu a fost vandut in liga a doua franceza, la echipa Girondins de Bordeaux și a semnat un contract pe patru ani și jumatate, dupa ce a facut vizita medicala. Farul va primi in urma acestei afaceri doua milioane de euro. Fotbalistul a…

- Basarab Panduru nu vede cu ochi buni transferul lui Alexi Pitu la Bordeaux. Fostul internațional roman spune ca liga a 2-a din Franța este puternica și se bazeaza mult pe forța fizica, iar din acest motiv considera ca jucatorul vandut de Gica Hagi va avea viața grea. Farul l-a vandut pe Alexi Pitu la…

- Transferul lui Alexi Pitu (20 e ani) de la Farul la Bordeaux, locul doi in Ligue 2, nu este privit cu ochi buni de Bogdan Cosmescu, comentator Orange Sport. Mijlocașul ofensiv crescut de Farul a plecat in Franța pentru a efectua vizita medicala și a semna cu Girondins de Bordeaux, insa Bogdan Cosmescu…

- Laszlo Boloni a avut o reacție amuzanta dupa ce a aflat ca Alexi Pitu ii va fi adversar! Laszlo Boloni este antrenorul celor de la Metz, echipa aflata pe locul 3 din Ligue 2, cu 31 de puncte obținute dupa 19 meciuri jucate, la doua lungimi in spatele noii echipe a lui Alexi Pitu, Bordeaux. […] The post…

- Impresarul Giovanni Becali a anunțat ca Farul l-a vandut luni seara pe Alexi Pitu, mijlocaș ofensiv de 20 de ani. Bordeaux, echipa retrogradata anul trecut in liga secunda din Franța, ar urma sa plateasca 2 milioane de euro pentru transferul definitiv, iar Hagi va pastra un procent la revanzare. Cotidianul…

- Kylian Mbappe a marcat o „manita” de senzație in Cupa Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! Starul lui PSG s-a dezlanțuit in meciul cu Pays de Cassel, din „16-imil”. Mbappe a facut șah-mat defensiva micuței echipe de amatori din Franța și a marcat 5 goluri. Kylian Mbappe, „poker” de senzație in Cupa…

- Argentina este anchetata de FIFA pentru gesturile scandaloase facute de Emiliano Martinez dupa finala cu Franța. Deși naționala „pumelor” a avut o prestație foarte buna la turneul final, atitudinea nesportiva a portarului sud-american a umbrit din aceste merite. Argentina, anchetata de FIFA, dupa gesturile…

- Presedintele de la Al-Nassr a oferit declaratii despre transferul lui Cristiano Ronaldo. Oficialul sauditilor neaga informatiile aparute in presa din intreaga lume, si lasa de inteles ca mutarea lui CR7 este departe de a se oficializa. Cristiano Ronaldo este liber de contract, dupa ce s-a despartit…