- Deputatul PSD Olt Catalin Grecu a vorbit despre ceea ce inseamna intrarea social-democratilor la guvernare. El a explicat ca era nevoie de implicare pentru scoaterea tarii din criza. „Intrarea la guvernare inseamna pentru PSD o uriașa responsabilitate pe care suntem obligați sa ne-o asumam. Romania…

- „PSD a reușit sa impuna un set de masuri urgente de sprijin pentru mediul de afaceri” Nicolae Pavelescu, deputat PSD de Argeș, membru al Comisiei pentru Munca din Camera Deputaților, afima ca PSD are soluții pentru sprijinirea mediului de afaceri grav afectat de pandemie. Deputatul argeșean declara…

- Deputatul BCS Vasile Bolea va iniția procedura de contestare in judecata a hotararii Parlamentului privind numirea lui Serghei Merjan in funcția de director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC). Declarațiile au fost facute de vicepreședintele Comisiei juridice, numiri…

- De pe primul loc in UE la producțiile agricole in guvernarea PSD, am ajuns pe ultimul loc in guvernarea de dreapta, afirma Aurel Balașoiu, deputat PSD de Argeș, membru al Comisiei pentru Agricultura din Camera Deputaților. „In numai doi ani, guvernele lui Iohannis au distrus tot ce construise PSD, iar…

- Deputatul PNL, Antonel Tanase, care este și lider al PNL Sector 3, și-a anunțat dezafilierea de la grupul PNL din Camera Deputaților și merge alaturi de Ludovic Orban. Tanase arata faptul ca nu mai poate sta alaturi de Florin Cițu și nici nu le poate spune romanilor ”cațisme”, cand viața este atat…

- „Oare siguranța alimentara a romanilor nu este importanta?” Guvernului Cițu nu ii pasa de producatorii autohtoni, este concluzia deputatului PSD de Argeș Aurel Balașoiu, membru al Comisiei pentru Agricultura din Camera Deputaților. „Lipsa politicilor de susținere a producatorilor autohtoni a facut ca…

- Deputatul UDMR Biro Rozalia, presedintele Comisiei de politica externa din Camera Deputatilor, a declarat luni ca a propus recent, in cadrul Forumului economic de la Karpacz, Polonia, infiintarea unui brand al Muntilor Carpati. "Eu am mentionat in aceasta conferinta ca, pe langa dezvoltarea…

