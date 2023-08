Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu sustine ca lucrarile de reabilitare a sistemului de irigatii Titu-Ogrezeni din judetul Dambovita sunt in grafic si ca acestea vor fi gata cu un an mai devreme, conform Ziarul Financiar. „Ma bucur sa vad ca investitiile in reabilitarea sistemului de irigatii din judetul…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit joi, in ședința de Guvern, despre efectul Ordonanței de Urgența privind plafonarea prețurilor pentru alimentele de baza. In acest context, el l-a felicitat pe ministrul Agriculturii.„Toata lumea vede ca exista o scadere semnificativa la anumite produse fața de tarifele…

- Mihai Chesaru, asociatul unic si administratorul Tag Expert International SRL, a decis schimbarea sediului social si a obiectului principal de activitate.Tag Expert International SRL, din satul Manastirea, apartinand de comuna damboviteana Crevedia, si a schimbat sediul social in statunea Mamaia, din…

- Legumicultura pare sa constituie un domeniu important pentru noul șef de la Agricultura, Florin Barbu, care continua programele fostului ministru Petre Daea și readuce in prim-plan proiecte precum inființarea centrelor regionale de colectare a fructelor și legumelor, kitul pentru incalzirea serelor…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, marti la Palatul Victoria, consultari cu reprezentantii Asociatiei marilor retele comerciale din sectorul alimentar. Discutiile au fost axate pe stabilirea unui mecanism functional agreat intre Guvern si mediul privat, pentru reducerea pretului la produse alimentare…

- Florin Barbu, propunetrea PSD pentru Agricultura, ar fi fost mana dreapta a fugarului Darius Valcov,relateaza Digi24. De altfel, parlamentarul ar fi fost director economic al Primariei Slatina la momentul in care Darius Valcov ar fi primit mita pentru facilitarea caștigarii unei licitații.

- Lucrarile la obiectivul de investiții “Amenajarea raului Somesul Mic in municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj” continua. In acest an, suma alocata pentru derularea lucrarilor este de 5.800.000 lei. In momentul actual, se executa lucrari de regularizare și consolidare a albiei Somesului Mic. Lucrarile…

- Au inceput lucrarile de modernizare la DN 7 Baldana – Titu, ministrul Sorin Grindeanu a facut o vizita pe șantier alaturi de președintele CJ Dambovita, Corneliu Ștefan, prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia, secretarul de stat Ionuț Savoiu, parlamentari, primarul municipiului Targoviște, Cristian…