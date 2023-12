Stiri pe aceeasi tema

- MInistrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a participat, sambata, la Targul „Poftim, din Romania!”, organizat de Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia, in parteneriat cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in Parcul Tudor Arghezi, din Bucuresti,…

- Dupa ce s-a prins in hora cu dansatorii prezenți la targ, ministrul a ținut morțiș sa faca poze cu copiii imbracați in costume populare inainte sa faca turul tarabelor cum obișnuia și fostul ministru, Petre Daea.Uniți sub tricolor, gustand din delicioasele produse romanești, alaturi de prietenii și…

- Bucurestenii și nu numai sunt asteptati, in perioada 1 – 3 decembrie 2023, la targul „Poftim, din Romania!”, organizat in Parcul Tudor Arghezi din Capitala de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia.…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 și Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia, organizeaza, in perioada 1-3 decembrie 2023, targul „Poftim, din Romania!”, in Parcul Tudor Arghezi din sectorul 4 din Capitala. Bucureștenii sunt așteptați de Ziua Naționala…

- Bucurestenii sunt asteptati, in perioada 1 - 3 decembrie 2023, la targul "Poftim, din Romania!", organizat in Parcul Tudor Arghezi din Capitala de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 si Coope

- Bucureștenii și nu numai sunt așteptați in perioada 1 – 3 decembrie 2023 la targul „Poftim, din Romania!”, organizat in Parcul Tudor Arghezi din Capitala de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia.…

- Bucurestenii sunt asteptati, in perioada 1 - 3 decembrie 2023, la targul "Poftim, din Romania!", organizat in Parcul Tudor Arghezi din Capitala de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia.Potrivit…

- „Targul de lasatu‘ secului” este organizat miercuri, in curtea Ministerului Agriculturii in vederea sprijinirii produselor romanești și a producatorilor locali. Aici, ministrul Florin Barbu a precizat ca „iși dorește foarte mult ca locuitorii din Bucuresti sa poata cumpara produse romanesti”. Ministerul…