Stiri pe aceeasi tema

- Așa a declarat azi premierul Marcel Ciolacu. El a spus ca Romania nu a primit cereri de a importa cereale din Ucraina, de cand Comisia Europeana a decis vineri sa nu prelungeasca interdicția importurilor, ceea ce a determinat Polonia, Slovacia și Ungaria sa-și impuna propriile restricții. Ministrul…

- Mai multe organizații de fermieri cer interzicerea importului in Romania a unor produse agroalimentare din Ucraina. Solicitarea a aparut dupa ce Comisia Europeana nu a mai prelungit masura privind interzicerea importurilor pentru cele cinci state din veci

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare a cerut sambata, 16 septembrie, guvernului de la București sa interzica importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina si a precizat ca aceasta masura este esentiala pentru salvarea fermierilor romani si protejarea securitatii alimentare a țarii noastre,…

- Romania așteapta din partea Ucrainei prezentarea unui plan de acțiune cu privire la masuri eficiente de control al exportului de cereale, „pentru prevenirea denaturarii pieței” din țara noastra, masuri pe care s-a angajat ca le va prezenta pana la finalul zilei de luni, 18 septembrie 2023, potrivit…

- Agricultorii ameninta ca vor bloca vamile si Portul Constanta in cazul in care Comisia Europeana nu prelungeste interdictiile in privinta comertului de cereale din Ucraina pana la finalul acestui an. Cererea vine in contextul in care eurodeputații și reprezentantii Comisiei Europene vor discuta azi…

- Romania și Ungaria considera ca Uniunea Europeana trebuie sa permita unora dintre statele membre UE sa-și prelungeasca, pana la finalul anului 2024, decizia de a nu importa cereale din Ucraina, cu toate ca Ucraina trebuie susținuta in razboiul ei contra Rusiei. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Masurile restrictive privind importurile de produse agricole din Ucraina au avut un efect pozitiv asupra pietei cerealelor din Romania, iar decizia Comisiei Europene ar trebui sa fie de prelungire a acestor restrictii, cel putin pana la finalul anului 2023, pentru a nu afecta competitivitatea fermierilor,…