Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul columbian Alfredo Morelos va pleca de la Glasgow Rangers in aceasta vara, cand ii expira contractul, el fiind cel mai cunoscut nume de pe o lista pe care mai sunt patru fotbalisti aflati in aceasta situatie, extrema engleza Ryan Kent, portarul scotian Allan McGregor, mijlocasul canadian Scott…

- Fiica starului de fotbal Pele, Kelly Cristina Nascimiento, și-a exprimat indignarea dupa ce atacantul brazilian al echipei Real Madrid, Vinicius Junior, a primit injurii rasiale din partea fanilor la infrangerea de duminica a echipei sale. Intr-o inregistrare video postata pe contul sau de Instagram,…

- Erling Haaland a devenit, miercuri seara, cel mai bun marcator din Premier League, in toate formatele, dupa ce a marcat al 35-lea sau gol pentru Manchester City in meciul West Ham, scor 3-0, potrivit news.ro.In minutul 71 al partidei, norvegianul a fost servit de Jack Grealish si l-a invins pe Lukasz…

- Atacantul norvegian Erling Haaland a stabilit, miercuri, un nou record de goluri marcate intr-un sezon de Premier League, indiferent de format, cu 35 de reusite in tricoul echipei de fotbal Manchester City, cu ocazia victoriei cu 3-0 contra formatiei West Ham, intr-un meci restant din

- Erling Haaland continua sa uimeasca in tricoul lui Manchester City. Atacantul pe care „cetațenii” au platit 60 de milioane de euro a marcat in duelul cu West Ham și a devenit jucatorul cu cele mai multe goluri intr-un sezon din Premier League. Echipa lui Pep Guardiola este noul lider al campionatului,…

- Wayne Rooney (37 de ani), legenda lui Manchester United, il considera pe Erling Haaland (22 de ani), atacantul lui Manchester City, cel mai bun fotbalist din lume in acest moment. Rooney, golgeterul all-tme al lui United, cu 253 de goluri, nu s-a sfiit sa il laude pe atacantul marii rivale din Premier…

- Erling Haaland a fost numit "monstru" și "bestie" in momentul in care a doborat recordul englez de goluri marcate de un jucator din Premier League intr-un sezon, dupa ce Manchester City a invins Bayern Munchen in Liga Campionilor.Atacantul norvegian in varsta de 22 de ani a marcat al treilea gol…