Stiri pe aceeasi tema

- Exista un loc in Romania unde specialiștii și amatorii de drumeții spun ca gasești ”Gura de Rai”. Cei care ajung acolo spun ca este o zona in care nu mai simți oboseala și ești invaluit de energie pozitiva. Deși experții au incercat sa explice fenomenul, locul ramane un mister cu iz paranormal.

- Sean Norvis ne incanta cu un nou mix realizat pe un ponton privat amplasat pe mijlocul Lacului Surduc, din județul Timiș. “Mi-am propus ca, cel puțin o data pe an, sa ma conectez cu natura așa cum știu eu mai bine, prin muzica. Anul trecut am mixat in Cetatea Șoimoș, in Lipova. In acest an am ales ca…

- ”Nu putem sa venim acum sa spunem, schimbam Codul Fiscal in plina criza, cand nu stim cum vor reactiona companiile, punand presiune pe angajatori, care vor gasi alte subterfugii legale pentru a obtine profitul si impactul va fi asupra angajatilor si asupra biugetuluide stat” a spus deputatul PNl. ”Pana…

- Primaria Craiova organizeaza in cadrul Zilelor Municipiului Craiova, o expoziție dendro-floricola cu vanzare „ExpoFlora Craiova 2022”. Producatori de flori și articole cu specific floral se vor intalni intr-un targ ce a devenit o tradiție de-a lungul anilor pentru Craiova. Expoziția florala va fi pe…

- V-ați intrebat vreodata de ce un buchet proaspat de flori starnește asemenea sentimente de bucurie? Este vorba de miros? Este culoarea florilor? Conform simbolisticii Feng Shui, atat frumusețea, cat și florile in sine simbolizeaza norocul. In plus, florile poseda energie pozitiva și au puternice calitați…

- Odata cu un nou an vine entuziasmul a ceea ce se poate intampla și speranța ca va fi bine. Specialitșii ne spun ca ne putem imbunatații șansele avand in casa plante și flori cunoscute pentru proprietațile lor aducatoare de noroc. Aceste plante ofera deja beneficii care stimuleaza sanatatea. Unele ne…

- M-am simtit inspirata, simt speranta din nou, a fost mesajul transmis, joi, la Brasov, de Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, la finalul vizitei sale care a inclus o intalnire cu cadrele didactice si studentii Academiei Fortelor Aeriene "Henri Coanda" si cu voluntarii filialei locale a Crucii…

- Lidia Fecioru este o cunoscuta bioenergoterapeut din țara noastra. Aceasta este cea care poate vindeca orice boala datorita calitaților sale bioenergetice. Specialista a dezvaluit ce plante trebuie sa ai in casa pentru a avea bunastare și succes. Iata care sunt florile speciale!