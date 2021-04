Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 25 aprilie, credincioșii ortodocși și cei greco-catolici sarbatoresc Floriile – Intrarea Domnului in Ierusalim. De astazi, se intra in ultima saptamana a Postului Pastilor, numita Saptamana Patimilor (Saptamana Mare), in care crestinii se pregatesc sa intampine marea sarbatoare a Invierii…

- Credinciosii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc, duminica, in conditiile starii de alerta, Floriile, zi care aminteste de intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile) este sarbatorita in Duminica dinaintea…

- Sarbatoarea Floriilor, sau Intrarea Domnului in Ierusalim, se celebreaza in fiecare an cu o saptamana inainte de Paște. Creștinii ordotocși au numeroase tradiții și superstiții pe care este bine sa le duca la buna indeplinire pentru un an cat mai bun.

- Cu doar cateva zile inainte ca suflarea ortodoxa sa celebreze Intrarea Domnului in Ierusalim, Floriile, cum este cunoscuta in popor sarbatoarea ce precede, cu o saptamana, Sfintele Paști, Patriarhia Romana a facut un anunț important. Vizeaza programul de desfașurare a slujbelor de florii, la Patriarhie,…

- Duminica, pe data de 25 aprilie, creștinii ortodocși praznuiesc Floriile. Aceasta este una dintre cele mai mari sarbatori de peste an, care marcheaza Intrarea Domnului in Ierusalim. Iata ce rugaciune este bine sa rosteasca fiecare creștin in aceasta zi, pentru a avea parte de bunastare și de ințelegere…

- Patriarhia Romana a emis marți o serie de recomandari privind modul in care se vor organiza slujbele in perioada dintre sambata Floriilor si sarbatoarea Izvorului Tamaduirii (24 aprilie – 7 mai). Indrumari ale Cancelariei Sfantului Sinod, aprobate de Patriarhul Romaniei, privind slujbele care vor fi…

- Catolicii celebreaza Duminica Floriilor. Ce semnificație are aceasta sarbatoare Credinciosii catolici sarbatoresc, astazi, 28.03.2021, Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Intrarea Domnului in Ierusalim…

- Credinciosii catolici sarbatoresc duminica Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile) este sarbatorita in Duminica dinaintea Invierii Domnului. Citește și MESAJE…