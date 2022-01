Stiri pe aceeasi tema

- Coasta de est a Statelor Unite este afectata de o furtuna de zapada. In Florida s-a facut atat de frig, incat din copaci cad iguane inghetate. Temperaturile din sudul tropical al statului au coborat pana la aproape minus 4 grade Celsius, o temperatura neobisnuit de scazuta.

- Cetațenii statului american Florida au primit o avertizare meteorologica potrivit careia iguanele inghețate ar putea cadea din copaci, din cauza temperaturilor scazute. Reptilele sufera din cauza frigului, iar acest lucru determina imobilizarea lor, noteaza publicația The Guardian. Fenomenul are loc…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți seara, o avertizare cod roșu de vant, avertismentul fiind valabil pana la ora 21.00. Rafalele de vant vor avea viteza unui uragan de gradul 2. Codul roșu este valabil pentru județul Caras-Severin și județul Hunedoara, in zonele de munte de peste…

- Dupa cateva zile insorite și cu temperaturi neobișnuit de mari pentru aceasta perioada, meteorologii anunța ca in weekend, vremea va fi inchisa și temporar se vor semnala precipitații slabe, sub forma de lapovița și ninsoare, in București. Precipitațiile vor fi mai ales sub forma de lapovița și ninsoare,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca in conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie si Hidrologie,ca in perioada 7-8 decembrie, o parte insemnata a teritoriului va fi afectata de…

- Temperaturile vor avea valori mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in urmatoarele doua saptamani, urmand ca de la jumatatea lunii sa revina la normal. Saptamana 6 – 13.12 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru acest interval, in cea mai mare parte a țarii,…

- Vremea se va incalzi, miercuri, 1 Decembrie, in Capitala, anunța meteorologii. Cerul va fi variabil, iar valorile termice vor atinge maxime de 10 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administratia Nationale de Meteorologie. In Capitala, de 1 decembrie, in intervalul orar 8:00 – 20:00, vremea se…