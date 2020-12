Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Claudiu Florica si a fostului jucator de tenis Dinu Pescariu, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor in dosarul Microsoft, deoarece faptele de care erau acuzati s-au prescris,…

- Fostul director general al NN Pensii Raluca Tintoiu a castigat definitiv, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, procesul in care a cerut anularea sanctiunilor primite de la ASF in anul 2017, in contextul zvonurilor privind nationalizarea Pilonului II de pensii. Instanta suprema a respins joi recursul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dat miercuri sentinta definitiva in dosarul in care zeci de persoane, printre care si locuitori din Sintesti, judetul Ilfov, au fost trimise in judecata in anul 2013, sub acuzatia ca au obtinut credite de la banci cu documente false, prejudiciul…

- Mihail Vlasov, fost presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei – CCIR, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 ani inchisoare intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, delapidare si…

- Daniel Tudor fostul vicepresedinte ASF si fosta sa sotie, achitati definitiv in dosarul ”Carpatica” Daniel Tudor, fost vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, si Doina Tudor, fost senator, au fost achitati definitiv joi…

- Condamnat in prima instanța la 8 ani și jumatate de inchisoare, pentru abuz in serviciu in dosarul ”Colectiv”, Cristian Popescu Piedone ar putea primi un verdict definitiv de la Curtea de Apel București la inceputul anului viitor. Inca de la debutul apelului, instanța a stabilit ca ședințele de judecata…

- Curtea de Apel București judeca, vineri, 18 septembrie a.c., apelul din dosarul Colectiv. La aproape un an de la verdictul din prima instanța, astazi are loc primul termen de judecata. Procesul tragediei de la Colectiv s-a incheiat in prima instanța abia anul trecut. Judecatorii de la Tribunalul București…