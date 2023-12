Stiri pe aceeasi tema

- Canotoarea Simona Radis, campioana mondiala si europeana in 2023, a fost desemnata cel mai bun sportiv al CSA Steaua pentru al patrulea an consecutiv in cadrul unei gale organizate la Cercul Militar National din Capitala.Aflata in prezent in cantonament in Italia cu lotul olimpic de canotaj al Romaniei,…

- Volei Alba Blaj, cea mai buna echipa din voleiul romanesc in 2023! Distincție pentru „mandria Albei” la Gala voleiului romanesc Volei Alba Blaj a fost desemnata echipa anului 2023 de Federația Romana de Volei, distincție acordata in cadrul Galei voleiului romanesc ce a avut loc marți seara! Un premiu…

- Federatia Romana de Lupte a anuntat, miercuri, ca sportiva ucraineana Zelenykh Kateryna, a dobandit cetatenia romana si va face parte din lotul Romaniei, potrivit news.ro“O noua sportiva de top se alatura luptelor romanesti! Azi, luptatoarea Zelenykh Kateryna, originara din Ucraina, a dobandit cetatenia…

- Sabrerul roman George Dragomir s-a impus luni in concursul masculin individual al Cupei Romaniei la sabie.George Dragomir, legitimat la CSM Unirea Slobozia, a castigat editia 2023 a Cupei Romaniei la sabie masculin seniori dupau ce l-a invins in finala pe coechipierul sau de la lotul national, Iulian…

- UPDATE Barbatul accidentat grav sambata, in timp ce asista la Trofeul Campulung Muscel 2023, ultima etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta, a decedat in urma leziunilor suferite. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, un elicopter SMURD aterizase la Campulung pentru a…

- Federatia Romana de Fotbal anunta, vineri, ca Dorel Zamfir, fost campion al Romaniei, a incetat din viata. Fostul jucator avea 62 de ani.Originar din Viseu de Sus, Dorel Zamfir a evoluat la FC Constanta, Dinamo, cu care a castigat titlul in Romania, Steaua, FC Arges, Gloria Bistrita si Flacara Moreni.…

- Polonia iși va depune candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vara in 2036, a declarat miercuri președintele polonez Andrzej Duda, intrand in competiție și cu alte țari, printre care Indonezia, Mexic și India.Polonia, care a gazduit in aceasta vara Jocurile Europene polisportive de la…

- Selectionata de tineret a Romaniei intalneste echipele similare ale Armeniei in 13 octombrie (Stadion Giulesti din Capitala, ora 20:30) si Finlandei, la 17 octombrie (Stadion Municipal din Sibiu, ora 18:00) in cadrul preliminariilor Campionatului European U21 din 2025. Echipa nationala de tineret a…