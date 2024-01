Stiri pe aceeasi tema

- Ce produse se vor scumpi la inceput de an: Prețul sucurilor cu zahar se va majora cu 2 lei pe sticla Ce produse se vor scumpi la inceput de an: Prețul sucurilor cu zahar se va majora cu 2 lei pe sticla Noul an vine cu noi scumpiri pentru romani. Incepand cu 1 ianuarie 2024, TVA-ul pentru unele produse…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a livrat direct populatiei, in primele 11 luni ale anului 2023, peste 1,973 milioane metri cubi (mc) de lemn pentru foc, in crestere cu 7% fata de perioada similara a anului trecut, iar pretul mediu de valorificare a fost de 273 de lei/mc, fara TVA, a declarat…

- Apaserv SA a fost solicitata sa actualizeze analiza cost-beneficiu care face parte din studiul de fezabilitate al proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și canalizare in județul Satu Mare. Strategia de tarifare actualizata, modifica creșterea in termeni reali prevazuta pentru anul…

- Un set de sase tricouri purtate de Lionel Messi pe parcursul triumfator al Argentinei la Cupa Mondiala din 2022 din Qatar, inclusiv cel de la finala cu Franta, a fost vindut cu 7,8 milioane de dolari la licitatie, joi, a anuntat Sotheby’s. Pretul de vinzare, care include taxele si comisioanele, este…

- In așteptarea deciziei de politica monetara a Rezervei Federale americane, care va fi anunțata miercuri, monedele de la marginea zonei euro au cunoscut deprecieri, evoluție care a afectat-o și pe cea naționala. Cursul euro a crescut marți de la 4,9708 la 4,9721 lei, in timp ce cotațiile au urcat la…

- Printre puținele proiecte din zona centrala a Bistriței, Best Luxury Residence propune celor care se afla in cautarea unui apartament un proiect imobiliar modern, care se ridica deja pe str. Libertații din Bistrița. Primul bloc va fi dat in folosința anul viitor. In aceasta perioada, dezvoltatorul imobiliar…

- Trei orașe din Romania apar in topul destinațiilor din Europa cu cea mai ieftina bere la draft la 0,5 litri.Prețul mediu al unei beri la draft in Londra, capitala Marii Britanii, a ajuns in acest an la aproximativ 7 euro. In 2022, prețul mediu era de 6 euro. Cea mai ieftina bere la draft din Europa…

- 15 exemplare de ARO 243, care au aparținut Armatei Romane, au fost scoase la vanzare pe un site de specialitate. Foarte puțin rulate, autovehiculele se vand cu prețuri intre 4500 de euro și 6500 de euro.„Vand 15 ARO noi fara gram de rugina cu km intre 1000-3000, motoare Campulung și Brașov fabricate…