- Ioan Andone (61 de ani), fostul mare jucator și antrenor al celor de la Dinamo, a comentat, in exclusivitate pentru GSP.ro, evenimentele incredibile petrecute astazi la clubul din Ștefan cel Mare. Flavius Stoican și-a dat, in cele din urma, demisia, iar in locul sau urmeaza sa fie instalat Dusan Uhrin…

- Dinamo a fost aproape de a avea un nou antrenor. Stoican și-a anunțat plecarea de la echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare. Suporterii de la DDB au cerut demiterea lui Flavius Stoican și aducerea lui Dusan Uhrin Jr. Stoican a semnat rezilierea contractului, dar jucatorii nu au fost de acord cu plecarea…

- Meciul de fotbal dintre echipele UTA și Dinamo s-a mutat in afara terenului, iar protagoniștii sunt suporterii celor doua echipe. Nici bine nu au ajuns la Arad, ca suporterii echipei Dinamo s-au luat la bataie, duminica dimineața, cu suporterii echipei UTA, informeaza presa locala. In imaginile…

- CCA il va delega duminica seara la Dinamo - FCSB pe aradeanul Ovidiu Hațegan (41 de ani), care va ajunge astfel la al 8-lea Derby de Romania arbitrat de el, egalandu-l pe Adrian Porumboiu și fiind la o singura partida de locul 1 all-time in istoria intalnirilor dintre cele doua echipe. Dinamo - FCSB…

- Flavius Stoican (45 de ani) a inceput al 3-lea mandat personal la Dinamo, dupa ce l-a inlocuit pe Mircea Rednic (59 de ani) care l-a incheiat pe al 5-lea al sau! Fostul fundaș dreapta al „cainilor” și al naționalei nu este in vacanța și pregatește strategia pe care o va aborda la echipa dupa data de…

- Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, acuza autoritațile ca ignora recomandarile Comisiei de la Veneția. Reacția sa vine dupa ce ieri Procuratura i-a adaugat 2 capete de acuzare, la cele cinci anterioare. „Se pare ca puterea și Procuratura traiește intr-o alta dimensiune, departe de realitate. Cred…

- Ioan Andone (61 de ani), fost fotbalist și antrenor la Dinamo, a vorbit despre situația alarmanta de la clucul alb-roșu, ajuns pe ultima poziție a clasamentului. „Falcosul” așteapta perioada de transferuri din iarna, in care este convins ca daca Mircea Rednic aduce 4-5 jucatori buni, Dinamo se poate…