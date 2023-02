Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj și CS Mioveni, meciul de debut al etapei 25 din Superliga Romaniei, s-a incheiat la egalitate, scor 2-2. In urma acestui rezultat, Nicoale Dica ramane invincibil de cand a preluat CS Mioveni, cu doua rezultate de egalitate și doua victorii. CS Mioveni ramane pe ultimul loc in clasament, cu 17…

- Nationala Romaniei de rugby a debutat cu un succes in fata Poloniei in noul sezon din Rugby Europe Championship, scor 67-27 (38-10). Primul eseu a fost marcat de Marius Simionescu, de la SCM USV Timisoara. Alti trei jucatori de la echipa banateana au evoluat in acest joc de ieri, de pe arena „Arcul…

- Victorie fara emoții, azi, 4 februarie, pentru echipa de handbal masculin CS Minaur Baia Mare in Sala Polivalenta „Lascar Pana” din municipiu, in fața propriilor suporteri, in fața echipei CSM Vaslui, scor 38-29. A fost un meci care a contat pentru etapa a XVI-a a Ligii Zimbrilor. A fost un meci care…

- Formațiile FCU Craiova și U Cluj se intalnesc astazi, de la ora 20.00, in Banie, intr-o partida din cadrul etapei a 24-a din Superliga. Este un meci in care doar victoria conteaza, un punct nefiind de folos combatantelor. FCU, echipa care a ramas fara suporteri la ordinul lui Adrian Mititelu, dupa evenimentele…

- Juventus n-a stralucit in victoria cu Udinese (1-0), dar a avansat pe nesimțite in Serie A, apropiindu-se incet, dar sigur de liderul Napoli, pe care-l va infrunta vineri, in deplasare. Napoli - Juventus se joaca vineri, 13 ianuarie, de la ora 21:45. Partida va fi in direct la TV pe DigiSport 1, OrangeSport…

- CSM ABC Athletic Constanta a invins-o pe SCMU Craiova cu scorul de 78-77 (22-16, 23-19, 18-21, 15-21), vineri, in Grupa B a Cupei Romaniei la baschet masculin, dar ambele echipe s-au calificat la turneul Final 8 al competitiei. Athletic Constanta merge mai departe din postura de castigatoare a grupei,…

- Magnus Carlsen a devenit pentru a patra oara campion mondial la șah rapid, norvegianul obținand 10 puncte dintr-un total de 13. Podiumul a fost completat de Vincent Keymer (Germania) și de Fabiano Caruana (SUA).

- Tenismenul legitimat la CS Mioveni, Alexandru Cazacu, a caștigat week-end-ul trecut Cupa Romaniei la tenis de masa. In concursul disputat la Dumbravița (Timișoara), sportivul galben-verde l-a invins in finala pe Cristian Chirița (Steaua) cu 4-3. Cazacu a caștigat Cupa Romaniei dupa ce a avut urmatorul…