- Flavia Mihașan este in culmea fericirii. Cum arata frumoasa vedeta insarcinata in 33 de saptamani? Mesajul emoționant postat de fosta asistenta de la ”Neatza cu Razvan și Dani” pe rețelele de socializare. Blondina va deveni mamica pentru cea de-a doua oara.

- Flavia Mihașan le-a facut o surpriza emoționanta fanilor din mediul online și le-a impartașit cateva imagini de colecție cu ecografia bebelușului pe care-l poarta in pantece. Insarcinata pentru a doua oara, fosta asistenta de la „'Neatza cu Razvan și Dani” le-a dezvaluit internauților și cand va naște,…

- Astazi are loc un eveniment important in viața Adelei Popescu. Frumoasa actrița și-a luat admiratorii prin surprindere inca de la primele ore ale dimineții, dezvaluindu-le pentru ce s-a pregatit. Iata așadar ce anunț uimitor a facut partenera de viața a lui Radu Valcan pe rețelele de socializare!

- Invitata in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Flavia Mihașan a facut dezvaluiri incredibile despre sarcina. Fosta asistenta TV vrea sa devina mama pentru a treia oara? Motivul pentru care nu-și dorește o fetița!

- Unele femei au norocul de a trece printr-o sarcina ușoara și pun foarte puține kilograme pe ele. Flavia Mihașan face parte din categoria aceasta. Frumoasa dansatoare abia s-a ingrașat la a doua sarcina. Ce secret are vedeta, de fapt, și cum se menține fosta vecina de la Neatza cu Razvan si Dani de la…

- Flavia Mihașan și Marius Moldovan vor deveni din nou parinți in luna mai. Fosta vecina de la „Neatza cu Razvan și Dani” așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Vedeta nu a luat multe kilograme in greutate și este plina de energie. Intrebata care este secretul formei sale fizice excelente,…

- Flavia Mihașan este pregatita sa devina mamica pentru a doua oara și deja a stabilit numele bebelușului. Fosta asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a facut marturisiri in exclusivitate pentru Antena Stars despre problemele cu care s-a confruntat in sarcina și cum a trecut peste ele.

- Zi de mare veselie pentru Claudia Radu de la Chefi la cuțite! Fosta concurenta a dat vestea cea mare! Ce eveniment important s-a intamplat astazi in viața ei? Le-a spus totul fanilor din mediul online!