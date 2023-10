Stiri pe aceeasi tema

- Pe 8 octombrie 1923 venea pe lume, la București, cel care avea sa devina unul dintre cei mai aclamați violoniști romani ai secolului al XX-lea: Ion Voicu. Centenarul marelui artist va fi sarbatorit pe scena Ateneului Roman sambata, 8 octombrie 2023, ora 19.00, printr-un concert extraordinar organizat…

- Cunoscut ca unul din ambasadorii culturali ai orașului Timișoara, Zoli Toth a susținut un concert special la inchiderea Festivalului „George Enescu” din București, acompaniat de Orchestra „Camerata Regala”, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, evenimentul avand la baza piese cantate in prima…

- Mihai Stoica și Basarab Panduru au analizat inainte de Farul – Sepsi transferurile facute de formația lui Gica Hagi inaintea acestui sezon. Cei doi analiști TV considera ca mutarile facut de Hagi in acest sezon nu s-au ridicat la nivelul așteptarilor, iar Basarab Panduru a avut și o replica ironica,…

- Lugojul va gazdui un concert din cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” 2023. Romanian Chamber Orchestra, dirijata de Gabriel Bebeșelea, va susține joi, 7 septembrie, de la ora 19, un concert dedicat familiilor pe scena Teatrului Municipal „Traian Grozavescu”…

- Castigatorul Concursului International "George Enescu" 2022 - Sectiunea violoncel, luxemburghezul Benjamin Kruithof, va sustine in 14 septembrie, impreuna cu orchestra Filarmonicii din Arad, un concert extraordinar, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie, in seria evenimentelor conexe Festivalului International…

- Seria Concertelor de la miezul noptii din cadrul Festivalului International "George Enescu", gazduita de Ateneul Roman, debuteaza vineri cu recitalul sopranei Olga Peretyatko, alaturi de tenorul Marius Vlad Budoiu, acompaniati de pianistii Matthias Samuil si Horea Haplea.

- Festivalul International „George Enescu” ofera iubitorilor muzicii clasice ocazia de a asculta cele mai cunoscute orchestre simfonice si de camera din lume in cadrul Seriei de concerte de la Ateneul Roman. Considerata a fi una dintre cladirile cu cea mai reusita acustica din lume, Ateneul Roman ofera…

- Cea de-a 26-a editie a Festivalului International "George Enescu" aduce cele mai cunoscute orchestre din lume in seria concertelor de la Ateneul Roman, in cadrul a 27 de evenimente extraordinare.