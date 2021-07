Blocul de opoziție a Comuniștilor și Socialiștilor in noul parlament va avea o situație confortabila din punct de vedere politic, dar din punct de vedere juridic el ar putea avea probleme legate de urmarire, scoaterea imunitații parlamentare, arestari, și in Republica Moldova este posibil scenariul romanesc, atunci cind in aproximativ șase luni a fost invins partidul de guvernamint și scos in afa