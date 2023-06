Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe localitati din judetele Olt, Dolj si Valcea se afla, pana sambata la ora 18.30, sub avertizare nowcasting Cod rosu de ploi torentiale si descarcari electrice.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting Cod rosu valabila de la ora 17:45 pana la ora 18:30,…

- Vila printului Barbu Stirbey din Mamaia, construita la 1930, cu 16 camere, este scoasa la vanzare de Romania Sotheby's International Realty pentru un pret de 490.000 de euro, conform news.ro.Dezvoltarea moderna a statiunii Mamaia incepe in anul 1906, cand se ridica primele Pavilioane pentru turisti,…

- Mai mulți doljeni au fost prinși de polițiștii rutieri din județ conducand sub influența alcoolului sau a drogurilor pe drumurile publice. Un tanar din Balș a fost depistat in timp ce conducea pe Calea București din Craiova sub influența cocainei. Un alt barbat, din Poiana Mare, a fost depistat beat…

- Mai multe animale moarte, respectiv asini si cai, au fost gasite de politisti pe un camp de la marginea comunei Radomiresti, in cauza fiind deschisa o ancheta in care se efectueaza cercetari pentru infractiunea de uciderea animalelor cu intentie, fara drept, au informat, marti, reprezentantii IPJ.

- Un tanar de 17 ani din Olt a ajuns dupa gratii dupa ce a furat, intr-o singura noapte, aproape 20.000 de lei din sediul unei firme din Balș. Adolescentul a patruns prin efracție in cladire și a luat tot ce i-a picat in mana: un laptop, cheile unei mașini, dar și aproape 20.000 de lei, din care a cumparat…

- In noaptea de 19/20 aprilie a.c., ora 01.30, polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Craiova au depistat un tanar, de 22 de ani, din orașul Balș, judetul Olt, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Romanescu, din municipiul Craiova.

- Hidrologii anunța ca vor fi scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale COTELOR DE APARARE.BAZINELE HIDROGRAFICE…

- Conform prognozei de specialitate, pana la ora 9:00, va persista ceata, iar vizibilitatea va fi scazuta sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in localitati din judetele Covasna, Brasov, Sibiu, Harghita, Olt, Dolj si Mehedinti.Fenomene meteo similare se vor inregistra, pana la ora 10:00, si in zone…