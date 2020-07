Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier local PNL se ocupa de montarea unui banner electoral. Un echipaj al Politiei Locale acorda asistenta, cel putin pe partea de securitate. Totul s-a intamplat, vineri, la Mosnita Noua, comuna condusa de primarul PNL, Florin Bucur. Daca esti primar in functie te bucuri si de unele avantaje…

- Pioniera in materie de impozitare a GAFA (Google, Apple, Facebook și Amazon), Franța va face in curand obiectul unor sancțiuni americane, a anunțat reprezentantul american pentru Comerț, Robert Lighthizer. Ele sunt insa suspendate pentru perioada in care Franța va continua, și ea, sa “inghețe” taxele…

- (Pledoarie in vreme de COVID-19) Zilele acestea, spațiul virtual s-a metamorfozat intr-o imensa gazeta.O neprețuita marturisire ne este lasata pe pagina sa de Facebook de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Romane, admirabil istoric, profesor, dar mai ales patriot roman, un adevar crud transformat…

- Realimentarea lacului din Parcul Crang a fost realizata in aceasta primavara din Iazul Morilor. Iar cand nivelul lacului va fi suficent de mare, va incepe operațiunea de toaletare cu ajutorul unei cositori subacvatice, a anunțat primarul Constantin Toma printr-o inregistrare video pe care a postat-o…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat marti ca a fost depus in Parlament proiectul de lege priviund anularea amenzilor date in perioada starii de urgenta. Proiectul este semant de lideri ai ALDE, UDMR si Pro Romania. „Am depus, alaturi de Pro Romania si UDMR, proiectul de lege care…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul de Interne, Marcel Vela, a sustinut joi ca multi dintre politistii locali fac „abuzuri” si „nu respecta prevederile ordonantelor in litera si in spiritul fiecarei ordonante”. Recent , Politia Locala dintr-o localitate din judetul Cluj a amendat o tanara cu 1.000…

- „Marii patrioți socialiști din PSD, atentat la Statul Roman național, unitar și indivizibil”, a notat Rareș Bogdan pe Facebook. „Din indolența, prostie sau maxima ticaloșie? Voi ce credeți?”, s-a intrebat, retoric, eurodeputatul, lansand totodata o provocare pentru cititorii sai. „Teritoriul Romaniei…

- Pentru protecția sanatații localnicilor, primaria orașului Bragadiru desfașoara frecvent acțiuni de dezinfecție a strazilor și blocurilor. Mai nou, s-a inceput și montarea de dispensere cu dezinfectant in toate blocurile. Localnicii sunt rugați sa permita accesul echipelor de lucru in scarile blocurilor.…