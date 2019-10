Flagrant delict cu împușcături pe stradă. Traficant de droguri, rănit de polițiști Agenții sub acoperire au organizat un flagrant traficanților de droguri in Jilava. Cand interlopii au incercat sa fuga, polițiștii au scos pistoalele, iar unul dintre dealeri a fost impușcat in picior, relateaza Antena 3. Martorii spun ca, in haosul creat, a cazut victima și un tanar care se afla intamplator in zona, cu iubita lui. Agenții au tras mai multe gloanțe aspra mașinii sale. Acțiunea a inceput dupa ce agenții sub acoperire s-au dat drept clienți și au stabilit intalnirea cu traficanții sub podul Jilava, intr-o zona ferita de ochii lumii. Conform sursei citate, dealerii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

